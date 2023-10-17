В 1-м сезоне сериала «Слезы осушит ветер» в центре событий оказывается счастливое семейство Ольги и Влада. Они любят друг друга, растят детей, вместе построили красивый дом. Теперь Оля занимается хозяйством и своим хобби – фотографией, а Влад ведет семейный бизнес. Но в один ужасный день Оля узнает, что у мужа большие проблемы на работе. Ради его спасения она соглашается временно подписать бумаги о разводе и переписать на него все имущество. Со спокойной душой она «на время» уезжает с детьми к родителям. Но вскоре выясняется, что Влад вовсе не собирается расписываться вновь, а уже нашел Оле замену в лице ее бывшей подруги.

