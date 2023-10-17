Menu
Slezy osushit veter season 1

Slezy osushit veter season 1 poster
Slezy osushit veter Season 1

Слезы осушит ветер 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Slezy osushit veter" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Слезы осушит ветер» в центре событий оказывается счастливое семейство Ольги и Влада. Они любят друг друга, растят детей, вместе построили красивый дом. Теперь Оля занимается хозяйством и своим хобби – фотографией, а Влад ведет семейный бизнес. Но в один ужасный день Оля узнает, что у мужа большие проблемы на работе. Ради его спасения она соглашается временно подписать бумаги о разводе и переписать на него все имущество. Со спокойной душой она «на время» уезжает с детьми к родителям. Но вскоре выясняется, что Влад вовсе не собирается расписываться вновь, а уже нашел Оле замену в лице ее бывшей подруги.
 

Series rating

5.8
Rate 13 votes
"Slezy osushit veter" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 October 2023
TV series release schedule
