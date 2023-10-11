Menu
Poka idut chasy season 1 watch online

Poka idut chasy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Poka idut chasy Seasons Season 1

Poka idut chasy 16+
Title Сезон 1
Season premiere 11 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Poka idut chasy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Пока идут часы» Рая узнает об измене мужа и собирается расстаться с ним. Но спустя некоторое время становится известно, что ему требуется дорогостоящее лечение, а новая возлюбленная не готова брать на себя такие обязательства. Рая с мужем и сыном отправляются в другой город и арендуют жилье у мужчины по имени Георгий. Через время Рая узнает, что кто-то оплатил срочную операцию ее мужу. Георгий не признается, что это сделал именно он. В откровенной беседе Раиса рассказывает ему о том, что не может простить мужу неверность. В это время Георгий переезжает на дачу, где живет Рая, чтобы прийти в себя после развода с супругой.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Poka idut chasy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 October 2023
TV series release schedule
