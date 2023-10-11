В 1-м сезоне сериала «Пока идут часы» Рая узнает об измене мужа и собирается расстаться с ним. Но спустя некоторое время становится известно, что ему требуется дорогостоящее лечение, а новая возлюбленная не готова брать на себя такие обязательства. Рая с мужем и сыном отправляются в другой город и арендуют жилье у мужчины по имени Георгий. Через время Рая узнает, что кто-то оплатил срочную операцию ее мужу. Георгий не признается, что это сделал именно он. В откровенной беседе Раиса рассказывает ему о том, что не может простить мужу неверность. В это время Георгий переезжает на дачу, где живет Рая, чтобы прийти в себя после развода с супругой.