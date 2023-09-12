В 1-м сезоне сериала «По воле случая» муж Людмилы борется за жизнь после серьезной автокатастрофы. В это время в жизни женщины появляется мужчина, который предлагает ей материальную помощь и устраивает на работу в своей фирме. Людмила влюбляется в Виталия, но терзается чувством вины, ведь она предает больного супруга. Когда ее муж Виталий приходит в себя, выясняется, что он изменял своей жене. Между тем Андрей сознается, что именно он был виновником того чудовищного ДТП, в которое попал Виталий. Людмила в отчаянии. Она понимает, что ее новый возлюбленный просто купил ее лояльность...