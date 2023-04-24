В 1 сезоне сериала «Неоконченная свадьба» сын мэра Илья Проскурин делает предложение своей возлюбленной – умнице и красавице Веронике Столбовой. В этот момент ей завидуют все девушки города. Подготовка к свадьбе идет полным ходом, вот только сама Вероника не чувствует себя счастливой. Как назло, перед торжеством она случайно встречается с Толей – своим бывшим парнем. Чувство вспыхивает с новой силой, и он похищает ее из города, подальше от отвергнутого жениха и его разъяренного отца. Но время идет, а жизнь с Толей оказывается вовсе не сказочной. Тут-то Вероника узнает, что Илья все еще любит и ждет ее.