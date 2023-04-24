Menu
Neokonchennaya svadba 2023, season 1

Neokonchennaya svadba season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Neokonchennaya svadba Seasons Season 1

Неоконченная свадьба 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Neokonchennaya svadba" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Неоконченная свадьба» сын мэра Илья Проскурин делает предложение своей возлюбленной – умнице и красавице Веронике Столбовой. В этот момент ей завидуют все девушки города. Подготовка к свадьбе идет полным ходом, вот только сама Вероника не чувствует себя счастливой. Как назло, перед торжеством она случайно встречается с Толей – своим бывшим парнем. Чувство вспыхивает с новой силой, и он похищает ее из города, подальше от отвергнутого жениха и его разъяренного отца. Но время идет, а жизнь с Толей оказывается вовсе не сказочной. Тут-то Вероника узнает, что Илья все еще любит и ждет ее.

"Neokonchennaya svadba" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 April 2023
TV series release schedule
