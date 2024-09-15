Menu
Nightsleeper 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 36 minutes
"Nightsleeper" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Спящий» действие происходит в спальном вагоне поезда, курсирующего между Шотландией и Британией. Поздно вечером состав, полный пассажиров, выдвигается из Глазго в направлении Лондона. Ничего не подозревающие люди ложатся спать в своих купе, но среди них оказываются двое пассажиров, которым этой ночью совсем не до сна. Один из них – британский правительственный агент, оповещенный о предстоящем теракте на железнодорожных путях. А второй – простой обыватель, случайно подслушавший разговор, который теперь из чувства совести и страха не может оставаться в стороне.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
"Nightsleeper" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
15 September 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
15 September 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 September 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 September 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 September 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
15 September 2024
