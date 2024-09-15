В 1 сезоне сериала «Спящий» действие происходит в спальном вагоне поезда, курсирующего между Шотландией и Британией. Поздно вечером состав, полный пассажиров, выдвигается из Глазго в направлении Лондона. Ничего не подозревающие люди ложатся спать в своих купе, но среди них оказываются двое пассажиров, которым этой ночью совсем не до сна. Один из них – британский правительственный агент, оповещенный о предстоящем теракте на железнодорожных путях. А второй – простой обыватель, случайно подслушавший разговор, который теперь из чувства совести и страха не может оставаться в стороне.