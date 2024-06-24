В 1-м сезоне сериала «Приставы» в центре событий оказывается сотрудник территориального отделения службы судебных приставов Егор Грачев. Он и его коллеги частенько вынуждены обходить закон, чтобы решить те или иные ситуации. Это категорически не нравится представителям подразделения по борьбе с коррупцией. Они пытаются поймать за руку судебных приставов, которые действуют в обход установленным правилам. Кроме того, главный герой и начальник отдела по борьбе со взяточничеством имеют разногласия не только по рабочим вопросам. Мужчины испытывают симпатию к одной и той же девушке.