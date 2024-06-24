Menu
Pristavy 2024, season 1

Pristavy 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Приставы» в центре событий оказывается сотрудник территориального отделения службы судебных приставов Егор Грачев. Он и его коллеги частенько вынуждены обходить закон, чтобы решить те или иные ситуации. Это категорически не нравится представителям подразделения по борьбе с коррупцией. Они пытаются поймать за руку судебных приставов, которые действуют в обход установленным правилам. Кроме того, главный герой и начальник отдела по борьбе со взяточничеством имеют разногласия не только по рабочим вопросам. Мужчины испытывают симпатию к одной и той же девушке.

7.2
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 June 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 June 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 June 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 June 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
25 June 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
25 June 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
25 June 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
25 June 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
26 June 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
26 June 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
26 June 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
26 June 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
27 June 2024
Серия 14
Season 1 Episode 14
27 June 2024
Серия 15
Season 1 Episode 15
27 June 2024
Серия 16
Season 1 Episode 16
27 June 2024
