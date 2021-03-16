В 1-м сезоне сериала «Роковая ошибка» сюжет разворачивается вокруг любовных переживаний девушки по имени Елена. Она питает нежные чувства к молодому человеку, которого зовут Илья, и ждет его со службы по контракту. Однако через некоторое время Лену ожидает глубокое разочарование. Оказывается, ее избранник влюблен в другую девушку. Лена пока не представляет, как смириться с этим. Ее терзает вопрос, почему мужчина, которого она считала своей судьбой, предпочел ей другую женщину. Удастся ли Елене справиться с обидой и простить любимого человека? И смогут ли они исправить роковую ошибку?..

