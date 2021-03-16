Menu
Russian
Rokovaya oshibka 2021, season 1

Роковая ошибка 16+
Original title Сезон 1
Season premiere 16 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Rokovaya oshibka" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Роковая ошибка» сюжет разворачивается вокруг любовных переживаний девушки по имени Елена. Она питает нежные чувства к молодому человеку, которого зовут Илья, и ждет его со службы по контракту. Однако через некоторое время Лену ожидает глубокое разочарование. Оказывается, ее избранник влюблен в другую девушку. Лена пока не представляет, как смириться с этим. Ее терзает вопрос, почему мужчина, которого она считала своей судьбой, предпочел ей другую женщину. Удастся ли Елене справиться с обидой и простить любимого человека? И смогут ли они исправить роковую ошибку?..
 

"Rokovaya oshibka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 March 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 March 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 March 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 March 2021
