В 1-м сезоне сериала «Райский» в центре событий оказывается гениальный детектив по имени Максим Райский, на счету которого множество раскрытых преступлений. Используя свой талант сыщика и дедукцию, герой безошибочно определяет мотив и выходит на след преступника. Однако, когда один из товарищей Максима погибает, все меняется. Не сумев смириться с потерей и обвиняя себя в случившемся, он на год исчезает из поля зрения коллег и знакомых. Но после того, как появляются новые детали об этом таинственном преступлении, Райский снова заступает на службу. Его задача – во что бы то ни стало выяснить правду о случившемся.