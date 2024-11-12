Menu
Rajskij 2024, season 1

Rajskij 16+
Title Сезон 1
Season premiere 12 November 2024
Production year 2024
Number of episodes 50
Runtime 41 hours 40 minutes
"Rajskij" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Райский» в центре событий оказывается гениальный детектив по имени Максим Райский, на счету которого множество раскрытых преступлений. Используя свой талант сыщика и дедукцию, герой безошибочно определяет мотив и выходит на след преступника. Однако, когда один из товарищей Максима погибает, все меняется. Не сумев смириться с потерей и обвиняя себя в случившемся, он на год исчезает из поля зрения коллег и знакомых. Но после того, как появляются новые детали об этом таинственном преступлении, Райский снова заступает на службу. Его задача – во что бы то ни стало выяснить правду о случившемся.

Series rating

6.6
Rate 14 votes
Rajskij List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 November 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 November 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 November 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 November 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
12 November 2024
Серия 5
Season 1 Episode 6
13 November 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
13 November 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
13 November 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
13 November 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
13 November 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
19 November 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
19 November 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
19 November 2024
Серия 14
Season 1 Episode 14
19 November 2024
Серия 15
Season 1 Episode 15
19 November 2024
Эпизод 16
Season 1 Episode 16
TBA
Эпизод 17
Season 1 Episode 17
TBA
Эпизод 18
Season 1 Episode 18
TBA
Эпизод 19
Season 1 Episode 19
TBA
Эпизод 20
Season 1 Episode 20
TBA
Эпизод 21
Season 1 Episode 21
TBA
Эпизод 22
Season 1 Episode 22
TBA
Эпизод 23
Season 1 Episode 23
TBA
Эпизод 24
Season 1 Episode 24
TBA
Эпизод 25
Season 1 Episode 25
TBA
Эпизод 26
Season 1 Episode 26
TBA
Эпизод 27
Season 1 Episode 27
TBA
Эпизод 28
Season 1 Episode 28
TBA
Эпизод 29
Season 1 Episode 29
TBA
Эпизод 30
Season 1 Episode 30
TBA
Эпизод 31
Season 1 Episode 31
TBA
Эпизод 32
Season 1 Episode 32
TBA
Эпизод 33
Season 1 Episode 33
TBA
Эпизод 34
Season 1 Episode 34
TBA
Эпизод 35
Season 1 Episode 35
TBA
Эпизод 36
Season 1 Episode 36
TBA
Эпизод 37
Season 1 Episode 37
TBA
Эпизод 38
Season 1 Episode 38
TBA
Эпизод 39
Season 1 Episode 39
TBA
Эпизод 40
Season 1 Episode 40
TBA
Эпизод 41
Season 1 Episode 41
TBA
Эпизод 42
Season 1 Episode 42
TBA
Эпизод 43
Season 1 Episode 43
TBA
Эпизод 44
Season 1 Episode 44
TBA
Эпизод 45
Season 1 Episode 45
TBA
Эпизод 46
Season 1 Episode 46
TBA
Эпизод 47
Season 1 Episode 47
TBA
Эпизод 48
Season 1 Episode 48
TBA
Эпизод 49
Season 1 Episode 49
TBA
Эпизод 50
Season 1 Episode 50
TBA
