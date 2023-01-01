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Постер к 1-му сезону сериала Райский
Киноафиша Сериалы Райский Сезоны Сезон 1

Райский 16+
Название Сезон 1
Количество серий 50
Продолжительность сезона 41 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Райский»

В 1-м сезоне сериала «Райский» в центре событий оказывается гениальный детектив по имени Максим Райский, на счету которого множество раскрытых преступлений. Используя свой талант сыщика и дедукцию, герой безошибочно определяет мотив и выходит на след преступника. Однако, когда один из товарищей Максима погибает, все меняется. Не сумев смириться с потерей и обвиняя себя в случившемся, он на год исчезает из поля зрения коллег и знакомых. Но после того, как появляются новые детали об этом таинственном преступлении, Райский снова заступает на службу. Его задача – во что бы то ни стало выяснить правду о случившемся.

Список серий сериала Райский График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Эпизод 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Эпизод 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Эпизод 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Эпизод 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Эпизод 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Эпизод 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Эпизод 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Эпизод 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
Эпизод 17
Сезон 1 Серия 17
TBA
Эпизод 18
Сезон 1 Серия 18
TBA
Эпизод 19
Сезон 1 Серия 19
TBA
Эпизод 20
Сезон 1 Серия 20
TBA
Эпизод 21
Сезон 1 Серия 21
TBA
Эпизод 22
Сезон 1 Серия 22
TBA
Эпизод 23
Сезон 1 Серия 23
TBA
Эпизод 24
Сезон 1 Серия 24
TBA
Эпизод 25
Сезон 1 Серия 25
TBA
Эпизод 26
Сезон 1 Серия 26
TBA
Эпизод 27
Сезон 1 Серия 27
TBA
Эпизод 28
Сезон 1 Серия 28
TBA
Эпизод 29
Сезон 1 Серия 29
TBA
Эпизод 30
Сезон 1 Серия 30
TBA
Эпизод 31
Сезон 1 Серия 31
TBA
Эпизод 32
Сезон 1 Серия 32
TBA
Эпизод 33
Сезон 1 Серия 33
TBA
Эпизод 34
Сезон 1 Серия 34
TBA
Эпизод 35
Сезон 1 Серия 35
TBA
Эпизод 36
Сезон 1 Серия 36
TBA
Эпизод 37
Сезон 1 Серия 37
TBA
Эпизод 38
Сезон 1 Серия 38
TBA
Эпизод 39
Сезон 1 Серия 39
TBA
Эпизод 40
Сезон 1 Серия 40
TBA
Эпизод 41
Сезон 1 Серия 41
TBA
Эпизод 42
Сезон 1 Серия 42
TBA
Эпизод 43
Сезон 1 Серия 43
TBA
Эпизод 44
Сезон 1 Серия 44
TBA
Эпизод 45
Сезон 1 Серия 45
TBA
Эпизод 46
Сезон 1 Серия 46
TBA
Эпизод 47
Сезон 1 Серия 47
TBA
Эпизод 48
Сезон 1 Серия 48
TBA
Эпизод 49
Сезон 1 Серия 49
TBA
Эпизод 50
Сезон 1 Серия 50
TBA
График выхода всех сериалов
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