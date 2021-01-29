Menu
Seni Çok Bekledim season 1 watch online

Seni Çok Bekledim season 1 poster
Seni Çok Bekledim 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 13
Runtime 26 hours 0 minute
"Seni Çok Bekledim" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Я так долго ждал тебя» события разворачиваются в небольшом горном поселении, которое называется Узюмлю. Там начинается землятресение как раз в момент рождения мальчика. Семнадцатилетнего Кадира оставляют возле других мертвых тел. Все уверены, что мальчику не удалось спастись. Старший брат Кадир со своей матерью выбирается из-под завала, однако отца вытащить им не удается. Это становится настоящей трагедией для семьи. Они уезжают в большой город, чтобы начать там новую жизнь. В Стамбуле главных героев ждет множество испытаний. Действие разворачивается в 70-е годы. 

Series rating

4.6
Rate 13 votes
"Seni Çok Bekledim" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
29 January 2021
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
5 February 2021
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
12 February 2021
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
19 February 2021
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
26 February 2021
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
5 March 2021
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
12 March 2021
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
19 March 2021
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
26 March 2021
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
2 April 2021
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
9 April 2021
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
21 April 2021
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
28 April 2021
