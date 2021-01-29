В 1-м сезоне сериала «Я так долго ждал тебя» события разворачиваются в небольшом горном поселении, которое называется Узюмлю. Там начинается землятресение как раз в момент рождения мальчика. Семнадцатилетнего Кадира оставляют возле других мертвых тел. Все уверены, что мальчику не удалось спастись. Старший брат Кадир со своей матерью выбирается из-под завала, однако отца вытащить им не удается. Это становится настоящей трагедией для семьи. Они уезжают в большой город, чтобы начать там новую жизнь. В Стамбуле главных героев ждет множество испытаний. Действие разворачивается в 70-е годы.