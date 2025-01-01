В 1 сезоне сериала «Боро» в пустыне в Нью-Мексико располагается захудалый, наполовину заброшенный и забытый богом городок. На этой безблагодатной почве ничего не растет, да и крупных предприятий поблизости нет, поэтому молодежь давно перебралась с малой родины в большие города Америки. В поседении остались по большей части немощные пенсионеры – одинокие старики, доживающие свой век и не стремящиеся к иной судьбе. Однако именно это место выбирает для появления в человеческом мире загадочная потусторонняя сущность, ворующая у людей их время. Старикам придется побороться за единственное, что для них теперь важно.