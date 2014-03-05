В 1 сезоне сериала «Манекенщица» события разворачиваются в Москве в 1978 году. На один из столичных вокзалов приезжает уроженка маленького отдаленного городка – детдомовка Саня. Девушке недавно исполнилось 18 лет, и она немедленно отправилась навстречу своей судьбе в огромный город. Александра знает себе цену: она умна, талантлива, а главное – удивительно красива. Она видит свое будущее только на подиуме, поэтому сразу же ищет вакансию в доме мод – хоть бы и простой уборщицей. И Саша не ошибается с выбором. Вскоре ее замечают, и она становится столичной звездой. Но вот купить личное счастье за деньги и славу ей не удается.