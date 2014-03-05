Menu
Russian
Manekenschica season 1 watch online

Manekenschica season 1 poster
Манекенщица 16+
Title Сезон 1
Season premiere 5 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
"Manekenschica" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Манекенщица» события разворачиваются в Москве в 1978 году. На один из столичных вокзалов приезжает уроженка маленького отдаленного городка – детдомовка Саня. Девушке недавно исполнилось 18 лет, и она немедленно отправилась навстречу своей судьбе в огромный город. Александра знает себе цену: она умна, талантлива, а главное – удивительно красива. Она видит свое будущее только на подиуме, поэтому сразу же ищет вакансию в доме мод – хоть бы и простой уборщицей. И Саша не ошибается с выбором. Вскоре ее замечают, и она становится столичной звездой. Но вот купить личное счастье за деньги и славу ей не удается.

Series rating

5.5
Rate 11 votes
"Manekenschica" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 March 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 March 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 March 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 March 2014
TV series release schedule
