Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентервильское привидение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Манекенщица
Киноафиша Сериалы Манекенщица Сезоны Сезон 1

Манекенщица 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Манекенщица»

В 1 сезоне сериала «Манекенщица» события разворачиваются в Москве в 1978 году. На один из столичных вокзалов приезжает уроженка маленького отдаленного городка – детдомовка Саня. Девушке недавно исполнилось 18 лет, и она немедленно отправилась навстречу своей судьбе в огромный город. Александра знает себе цену: она умна, талантлива, а главное – удивительно красива. Она видит свое будущее только на подиуме, поэтому сразу же ищет вакансию в доме мод – хоть бы и простой уборщицей. И Саша не ошибается с выбором. Вскоре ее замечают, и она становится столичной звездой. Но вот купить личное счастье за деньги и славу ей не удается.

Список серий 1-го сезона сериала «Манекенщица» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 марта 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 марта 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 марта 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 марта 2014
График выхода всех сериалов
Related video
Дружинина должна была играть в «Гардемаринах»: ее сложно представить в этой роли
Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться
Дочь Пересильд рассказала про «первый раз»: случилось с Маратом на съемках «Слова пацана»
4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»
Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали
Сказка о царевне и богатырях краденая: вот у кого ее сюжет подсмотрел Пушкин
Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить
Примету соблюдают даже дети: почему нельзя свистеть дома
Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала
Иностранцам запрещали петь эту песню: в СССР ее слушали в каждом доме
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше