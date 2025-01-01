Menu
Alisa v Strane chudes 1981, season 1

Alisa v Strane chudes season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Alisa v Strane chudes Seasons Season 1

Алиса в Стране чудес 0+
Title Сезон 1
Season premiere 4 May 1981
Production year 1981
Number of episodes 3
Runtime 30 minutes
"Alisa v Strane chudes" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Алиса в Стране чудес» события разворачиваются в Лондоне, на берегах величественной реки Темзы. Здесь очень любит сидеть с книжкой, мечтать и любоваться видом маленькая девочка по имени Алиса. Она живет неподалеку, но предпочитает уединение и собственные фантазии шумной компании других детей. Однажды во время чтения она замечает странного Белого Кролика, который зовет ее с собой в путешествие. Вслед за зверьком она ныряет в нору, которая приводит их в волшебный мир. Здесь живут Безумный Шляпник, Соня и другие странные существа, а все невозможное становится возможным.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
"Alisa v Strane chudes" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 May 1981
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 May 1981
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 May 1981
TV series release schedule
