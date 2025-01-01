В 1-м сезоне сериала «Алиса в Стране чудес» события разворачиваются в Лондоне, на берегах величественной реки Темзы. Здесь очень любит сидеть с книжкой, мечтать и любоваться видом маленькая девочка по имени Алиса. Она живет неподалеку, но предпочитает уединение и собственные фантазии шумной компании других детей. Однажды во время чтения она замечает странного Белого Кролика, который зовет ее с собой в путешествие. Вслед за зверьком она ныряет в нору, которая приводит их в волшебный мир. Здесь живут Безумный Шляпник, Соня и другие странные существа, а все невозможное становится возможным.