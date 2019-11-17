Menu
Zheleznyy les season 1 watch online

Zheleznyy les season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zheleznyy les Seasons Season 1

Железный лес 12+
Title Сезон 1
Season premiere 17 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Zheleznyy les" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Железный лес» Саша Корзухина отлично разбирается в искусстве и занимается продажей антиквариата. Но в свободное от работы время девушка еще и демонстрирует отличные навыки в сыскном деле. Корзухина часто оказывается вовлечена в расследование преступлений, некоторые из которых представляют большую опасность, в том числе для сыщицы-любительницы. На этот раз Саша столкнулась с убийством сокурсника своей лучшей подруги Альбины. Странным образом на месте преступления оказались картины знаменитого художника, которые высоко ценятся среди коллекционеров...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Zheleznyy les" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 November 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 November 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 November 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 November 2019
TV series release schedule
