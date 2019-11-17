В 1 сезоне сериала «Железный лес» Саша Корзухина отлично разбирается в искусстве и занимается продажей антиквариата. Но в свободное от работы время девушка еще и демонстрирует отличные навыки в сыскном деле. Корзухина часто оказывается вовлечена в расследование преступлений, некоторые из которых представляют большую опасность, в том числе для сыщицы-любительницы. На этот раз Саша столкнулась с убийством сокурсника своей лучшей подруги Альбины. Странным образом на месте преступления оказались картины знаменитого художника, которые высоко ценятся среди коллекционеров...