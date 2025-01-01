Menu
Тени исчезают в полдень 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 February 1972
Production year 1972
Number of episodes 7
Runtime 8 hours 10 minutes
В 1-м сезоне сериала «Тени исчезают в полдень» действие начинается после революции 1917 года, когда красные офицеры гоняются по лесам за белыми бандами Колчака. События, происходящие в таежной деревеньке Зеленый Дол, оказываются отражением глобальных перемен, затрагивающий всю страну. Наследники состоятельных сибирских семей уходящего режима Константин Жуков и Серафима Клычкова вместе со своим приятелем Тарасом «Купи-Продай» бегут из большого города и останавливаются в этой глуши, чтобы затаиться и ждать, когда трудные времена останутся позади. Но история не стоит на месте, и Гражданская война сменяется Второй мировой.

7.1
Rate 13 votes
Season 1
Красная Марья
Season 1 Episode 1
14 February 1972
Пришлые люди
Season 1 Episode 2
15 February 1972
Горькое счастье
Season 1 Episode 3
16 February 1972
Марьин утёс
Season 1 Episode 4
17 February 1972
Речные звёзды
Season 1 Episode 5
18 February 1972
Трудная зима
Season 1 Episode 6
21 February 1972
Захар Большаков
Season 1 Episode 7
22 February 1972
