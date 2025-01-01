В 1-м сезоне сериала «Тени исчезают в полдень» действие начинается после революции 1917 года, когда красные офицеры гоняются по лесам за белыми бандами Колчака. События, происходящие в таежной деревеньке Зеленый Дол, оказываются отражением глобальных перемен, затрагивающий всю страну. Наследники состоятельных сибирских семей уходящего режима Константин Жуков и Серафима Клычкова вместе со своим приятелем Тарасом «Купи-Продай» бегут из большого города и останавливаются в этой глуши, чтобы затаиться и ждать, когда трудные времена останутся позади. Но история не стоит на месте, и Гражданская война сменяется Второй мировой.