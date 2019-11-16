Menu
Kletka dlya sverchka season 1 watch online

Kletka dlya sverchka season 1 poster
Клетка для сверчка 12+
Title Сезон 1
Season premiere 16 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Kletka dlya sverchka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Клетка для сверчка» художница, реставратор и продавец антикварных изделий Саша Корзухина выбрала опасное хобби. Она постоянно оказывается связана с расследованием преступлений. Неожиданная гибель ученого-биолога заставляет Корзухину погрузиться в очередное расследование. Девушка убеждает следователя Грекова, что это дело имеет отношение к реликвии из Древнего Китая. Именно секрет артефакта может вывести детективов на след того, кто ответственен за случившееся в лаборатории. В скором времени жизнь Грекова оказывается в опасности. Корзухина должна успеть сообщить ему то, что ей удалось выяснить...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Kletka dlya sverchka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 November 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 November 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 November 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 November 2019
TV series release schedule
