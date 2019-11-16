В 1 сезоне сериала «Клетка для сверчка» художница, реставратор и продавец антикварных изделий Саша Корзухина выбрала опасное хобби. Она постоянно оказывается связана с расследованием преступлений. Неожиданная гибель ученого-биолога заставляет Корзухину погрузиться в очередное расследование. Девушка убеждает следователя Грекова, что это дело имеет отношение к реликвии из Древнего Китая. Именно секрет артефакта может вывести детективов на след того, кто ответственен за случившееся в лаборатории. В скором времени жизнь Грекова оказывается в опасности. Корзухина должна успеть сообщить ему то, что ей удалось выяснить...