В 1 сезоне сериала «Привет, малыш!» представлены развивающие сюжеты и веселые песни для самых маленьких зрителей. Малыши учатся познавать мир с помощью звуков, красочных иллюстраций и анимированных сюжетов. В каждом из эпизодов в доступной игровой форме показано что-то новое из различных отраслей. Любознательные малыши смогут узнать больше о природе, мире растений и зверей, усвоить базовые знания о научных и технических открытиях. Песенки про лошадку, слона и пчелу легко запомнятся, а музыкальные композиции про часы, паровоз и машину позволят узнать, как работает тот или иной механизм.