Privet, Malysh! 2018, season 1

Privet, Malysh! season 1 poster
Привет, Малыш! 0+
Title Сезон 1
Number of episodes 24
Runtime 1 hour 12 minutes
"Privet, Malysh!" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Привет, малыш!» представлены развивающие сюжеты и веселые песни для самых маленьких зрителей. Малыши учатся познавать мир с помощью звуков, красочных иллюстраций и анимированных сюжетов. В каждом из эпизодов в доступной игровой форме показано что-то новое из различных отраслей. Любознательные малыши смогут узнать больше о природе, мире растений и зверей, усвоить базовые знания о научных и технических открытиях. Песенки про лошадку, слона и пчелу легко запомнятся, а музыкальные композиции про часы, паровоз и машину позволят узнать, как работает тот или иной механизм.

"Privet, Malysh!" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Про ежика
Season 1 Episode 1
TBA
Про каплю
Season 1 Episode 2
TBA
Про кита
Season 1 Episode 3
TBA
Про кошку
Season 1 Episode 4
TBA
Про щенка
Season 1 Episode 5
TBA
Про лошадку
Season 1 Episode 6
TBA
Про машину
Season 1 Episode 7
TBA
Про часы
Season 1 Episode 8
TBA
Про подушку
Season 1 Episode 9
TBA
Про паровоз
Season 1 Episode 10
TBA
Про пчелу
Season 1 Episode 11
TBA
Про слона
Season 1 Episode 12
TBA
Про корову
Season 1 Episode 13
TBA
Про динозавра
Season 1 Episode 14
TBA
Про зайчика
Season 1 Episode 15
TBA
Про кошку (караоке)
Season 1 Episode 16
TBA
Про щенка (караоке)
Season 1 Episode 17
TBA
Про лошадку (караоке)
Season 1 Episode 18
TBA
Про машину (караоке)
Season 1 Episode 19
TBA
Про часы (караоке)
Season 1 Episode 20
TBA
Про подушку (караоке)
Season 1 Episode 21
TBA
Про паровоз (караоке)
Season 1 Episode 22
TBA
Про пчелу (караоке)
Season 1 Episode 23
TBA
Про слона (караоке)
Season 1 Episode 24
TBA
