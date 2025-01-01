Menu
Adyutant ego prevoshoditelstva 1970, season 1

Adyutant ego prevoshoditelstva season 1 poster
Adyutant ego prevoshoditelstva

Адъютант его превосходительства 6+
Title Сезон 1
Season premiere 7 April 1970
Production year 1970
Number of episodes 5
Runtime 6 hours 15 minutes
"Adyutant ego prevoshoditelstva" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Адъютант его превосходительства» события разворачиваются в Советском Союзе во времена Гражданской войны. Чекисты из Украины внедряют своего шпиона под видом капитана Белой гвардии Кольцова в штаб генерала Ковалевского. По дороге в Харьков Кольцов оказывается в плену у бандитской группировки батьки Ангела. Герой ухитряется совершить побег. Из плена он удирает с несколькими офицерами-белогвардейцами. Капитан Кольцов нравится главнокомандующему 2-й ударной армией генералу-лейтенанту Ковалевскому, и тот решает назначить его своим адъютантом, давая тому большой простор для выполнения его истинного задания.

Series rating

7.8
Rate 11 votes
"Adyutant ego prevoshoditelstva" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 April 1970
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 April 1970
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 April 1970
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 April 1970
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 April 1970
TV series release schedule
