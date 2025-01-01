В 1-м сезоне сериала «Адъютант его превосходительства» события разворачиваются в Советском Союзе во времена Гражданской войны. Чекисты из Украины внедряют своего шпиона под видом капитана Белой гвардии Кольцова в штаб генерала Ковалевского. По дороге в Харьков Кольцов оказывается в плену у бандитской группировки батьки Ангела. Герой ухитряется совершить побег. Из плена он удирает с несколькими офицерами-белогвардейцами. Капитан Кольцов нравится главнокомандующему 2-й ударной армией генералу-лейтенанту Ковалевскому, и тот решает назначить его своим адъютантом, давая тому большой простор для выполнения его истинного задания.