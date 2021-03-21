Menu
DNK-shou (2021), season 1

DNK-shou season 1 poster
Season premiere 21 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 20
Runtime 11 hours 40 minutes
В 1 сезоне шоу «ДНК-шоу» знаменитости перед записью эфиров сдают анализы для теста ДНК. После этого звезды вместе с ведущей Лолитой обсуждают весьма пикантные подробности, о которых им сообщают специалисты. Генетическая экспертиза на других телевизионных проектах чаще всего выявляет родственную связь между героями передачи. Но здесь эксперты занимаются более глубоким анализом  – они формируют генетический паспорт личности, получают сведения о его предках, выявляют потенциальные проблемы со здоровьем. В студию к Лолите приходят Лукерья Ильяшенко, Константин Ивлев, Юра Музыченко и многие другие медийные личности.

Марина Федункив
Season 1 Episode 1
21 March 2021
Лукерья Ильяшенко
Season 1 Episode 2
28 March 2021
Алексей Панин
Season 1 Episode 3
28 March 2021
Константин Ивлев
Season 1 Episode 4
4 April 2021
Ида Галич
Season 1 Episode 5
11 April 2021
Наталья Еприкян
Season 1 Episode 6
18 April 2021
Юра Музыченко
Season 1 Episode 7
25 April 2021
Антон Беляев
Season 1 Episode 8
2 May 2021
Регина Тодоренко
Season 1 Episode 9
16 May 2021
Александр Пушной
Season 1 Episode 10
23 May 2021
Николай Цискаридзе
Season 1 Episode 11
6 June 2021
Слава
Season 1 Episode 12
13 June 2021
Ян Топлес
Season 1 Episode 13
20 June 2021
Катерина Шпица
Season 1 Episode 14
27 June 2021
Алексей Ягудин
Season 1 Episode 15
4 July 2021
Надежда Ангарская
Season 1 Episode 16
11 July 2021
Лолита Милявская
Season 1 Episode 17
18 July 2021
Анна Ардова
Season 1 Episode 18
3 October 2021
Стас Пьеха
Season 1 Episode 19
3 October 2021
Георгий Джикия
Season 1 Episode 20
10 October 2021
