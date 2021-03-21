В 1 сезоне шоу «ДНК-шоу» знаменитости перед записью эфиров сдают анализы для теста ДНК. После этого звезды вместе с ведущей Лолитой обсуждают весьма пикантные подробности, о которых им сообщают специалисты. Генетическая экспертиза на других телевизионных проектах чаще всего выявляет родственную связь между героями передачи. Но здесь эксперты занимаются более глубоким анализом – они формируют генетический паспорт личности, получают сведения о его предках, выявляют потенциальные проблемы со здоровьем. В студию к Лолите приходят Лукерья Ильяшенко, Константин Ивлев, Юра Музыченко и многие другие медийные личности.