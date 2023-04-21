В 1 сезоне сериала «Завет» зрители увидят хрестоматийные сюжеты Ветхого завета: сотворение мира, история Адама и Евы, Каина и Авеля, Ноева ковчега и многие другие. Данный проект представляет переосмысление извечных сюжетов мировой культуры, которое выполнено с большой долей иронии и при этом с максимально трепетным отношением к первоисточникам и религиозным ценностям. Озвучил эпизоды актер и шоумен Арсений Попов. Идейным вдохновителем проекта стал известный российский режиссер Тимур Бекмамбетов. Каждая серия представлена в привычном для публики формате короткого видео — от 2 до 4 минут.