Zavet season 1 watch online

Zavet season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zavet Seasons Season 1

Завет 6+
Title Сезон 1
Season premiere 21 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 24
Runtime 2 hours 0 minute
"Zavet" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Завет» зрители увидят хрестоматийные сюжеты Ветхого завета: сотворение мира, история Адама и Евы, Каина и Авеля, Ноева ковчега и многие другие. Данный проект представляет переосмысление извечных сюжетов мировой культуры, которое выполнено с большой долей иронии и при этом с максимально трепетным отношением к первоисточникам и религиозным ценностям. Озвучил эпизоды актер и шоумен Арсений Попов. Идейным вдохновителем проекта стал известный российский режиссер Тимур Бекмамбетов. Каждая серия представлена в привычном для публики формате короткого видео — от 2 до 4 минут.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Zavet" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 April 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 April 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 April 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
21 April 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
21 April 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
21 April 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
21 April 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
21 April 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
21 April 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
21 April 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
21 April 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
21 April 2023
Серия 17
Season 1 Episode 17
21 April 2023
Серия 18
Season 1 Episode 18
21 April 2023
Серия 19
Season 1 Episode 19
21 April 2023
Серия 20
Season 1 Episode 20
21 April 2023
Серия 21
Season 1 Episode 21
21 April 2023
Серия 22
Season 1 Episode 22
21 April 2023
Серия 23
Season 1 Episode 23
21 April 2023
Серия 24
Season 1 Episode 24
21 April 2023
Серия 25
Season 1 Episode 25
21 April 2023
TV series release schedule
