Niehime to Kemono no Ou 2023, season 1

Niehime to Kemono no Ou season 1 poster
Season premiere 19 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 24
Runtime 12 hours 0 minute
"Niehime to Kemono no Ou" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Принесенная в жертву Принцесса и Царь зверей» после войны между людьми и животными появился обычай. Каждый год молодую девушку из деревни забирают и отдают на растерзание Царю зверей. Очередной жертвой оказалась 15-летняя Сарифи. Она отправляется в королевство Озмарго, где живут звери и вход для людей запрещен. Сарифи не похож на остальных жертв. Ее оптимизм и отсутствие страха перед зверями и своей судьбой поражает грозного правителя. Заинтригованный принцессой и ее историей, он позволяет ей свободно перемещаться по королевству. Сарифи и Царь еще не догадываются, что их встреча изменит будущее Озмарго.

Series rating

7.1
Rate 12 votes
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 May 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 May 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
17 May 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
24 May 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
31 May 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
7 June 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
14 June 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
21 June 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
28 June 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
5 July 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
12 July 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
19 July 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
26 July 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
2 August 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
9 August 2023
Episode 18
Season 1 Episode 18
16 August 2023
Episode 19
Season 1 Episode 19
23 August 2023
Episode 20
Season 1 Episode 20
30 August 2023
Episode 21
Season 1 Episode 21
6 September 2023
Episode 22
Season 1 Episode 22
13 September 2023
Episode 23
Season 1 Episode 23
20 September 2023
Episode 24
Season 1 Episode 24
27 September 2023
