В 1 сезоне сериала «Принесенная в жертву Принцесса и Царь зверей» после войны между людьми и животными появился обычай. Каждый год молодую девушку из деревни забирают и отдают на растерзание Царю зверей. Очередной жертвой оказалась 15-летняя Сарифи. Она отправляется в королевство Озмарго, где живут звери и вход для людей запрещен. Сарифи не похож на остальных жертв. Ее оптимизм и отсутствие страха перед зверями и своей судьбой поражает грозного правителя. Заинтригованный принцессой и ее историей, он позволяет ей свободно перемещаться по королевству. Сарифи и Царь еще не догадываются, что их встреча изменит будущее Озмарго.