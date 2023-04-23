Menu
RembO season 1 watch online

RembO season 1 poster
Kinoafisha TV Shows RembO Seasons Season 1

РэмбО 16+
Title Сезон 1
Season premiere 23 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 48 minutes
"RembO" season 1 description

В 1 сезоне сериала «РэмбО» действие происходит среди работников экспериментального кинологического отделения СОБРа. Майор Стас Демин переводится в этот отдел, имея за плечами богатое прошлое. Он успел проявить себя в горячих точках разных стран. В отряде Демин сталкивается со своим бывшим коллегой Максимом Купцовым и знакомится с самым важным сотрудником команды – немецкой овчаркой Рэмбо. Вместе с Рэм и Максом Стас сталкивается с многочисленными трудностями. Впереди главных героев ожидают задержания террористических лидеров, спасение пленников, поимка опасных преступников и ликвидация криминальных структур.

Series rating

8.4
Rate 15 votes
"RembO" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 April 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
23 April 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
23 April 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 April 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
23 April 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
3 December 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
3 December 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
3 December 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
3 December 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
3 December 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
3 December 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
3 December 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
3 December 2023
TV series release schedule
