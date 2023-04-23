В 1 сезоне сериала «РэмбО» действие происходит среди работников экспериментального кинологического отделения СОБРа. Майор Стас Демин переводится в этот отдел, имея за плечами богатое прошлое. Он успел проявить себя в горячих точках разных стран. В отряде Демин сталкивается со своим бывшим коллегой Максимом Купцовым и знакомится с самым важным сотрудником команды – немецкой овчаркой Рэмбо. Вместе с Рэм и Максом Стас сталкивается с многочисленными трудностями. Впереди главных героев ожидают задержания террористических лидеров, спасение пленников, поимка опасных преступников и ликвидация криминальных структур.