Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Svoy-chuzhoy 2006, season 1

Svoy-chuzhoy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Svoy-chuzhoy Seasons Season 1

Свой-чужой 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2006
Production year 2006
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 24 minutes
"Svoy-chuzhoy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Свой-чужой» в центре событий оказывается молодой парень, поставленный в непростые обстоятельства. В раннем детстве он лишился родных отца и матери и попал на воспитание в крупную и опасную банду. Местный «крестный отец» стал его единственным родителем и воспитал его подобным себе. Но в глубине души герой чувствует, что он создан для более добрых и справедливых дел. Каково же оказывается его удивление и счастье, когда «отец» отправляет его работать в прокуратуру. Но служить на благо справедливости он не может, ведь «семья» ждет от него секретной информации и наушничества.

Series rating

6.5
Rate 13 votes
"Svoy-chuzhoy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Эпизод 1
Season 1 Episode 1
1 January 2006
Эпизод 2
Season 1 Episode 2
1 January 2006
Эпизод 3
Season 1 Episode 3
1 January 2006
Эпизод 4
Season 1 Episode 4
1 January 2006
Эпизод 5
Season 1 Episode 5
1 January 2006
Эпизод 6
Season 1 Episode 6
1 January 2006
Эпизод 7
Season 1 Episode 7
1 January 2006
Эпизод 8
Season 1 Episode 8
1 January 2006
Эпизод 9
Season 1 Episode 9
1 January 2006
Эпизод 10
Season 1 Episode 10
1 January 2006
Эпизод 11
Season 1 Episode 11
1 January 2006
Эпизод 12
Season 1 Episode 12
1 January 2006
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more