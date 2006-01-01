В 1 сезоне сериала «Свой-чужой» в центре событий оказывается молодой парень, поставленный в непростые обстоятельства. В раннем детстве он лишился родных отца и матери и попал на воспитание в крупную и опасную банду. Местный «крестный отец» стал его единственным родителем и воспитал его подобным себе. Но в глубине души герой чувствует, что он создан для более добрых и справедливых дел. Каково же оказывается его удивление и счастье, когда «отец» отправляет его работать в прокуратуру. Но служить на благо справедливости он не может, ведь «семья» ждет от него секретной информации и наушничества.