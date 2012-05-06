Menu
Snayper 2: Tungus season 1 watch online

Снайпер 2: Тунгус 16+
Title Сезон 1
Season premiere 6 May 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Snayper 2: Tungus" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Снайпер-2: Тунгус» между СССР и фашистской Германией ведутся ожесточенные бои. Советские солдаты гибнут тысячами, и руководству войск необходим какой-то козырь, чтобы предугадать действия врага и преломить ход войны. Документ, способный помочь в этом деле, действительно существует: как раз недавно Гитлер проработал новые директивы, которые еще не доставлены в руки генерала Шернера. У советских разведчиков есть редкий шанс перехватить перевозящего их майора Данста и заполучить бумаги. На это задание отправляют опытного стрелка Кононова по прозвищу Тунгус. Сопровождать его должны четыре юные снайперши, для которых это задание станет первым.

Series rating

6.6
Rate 11 votes
"Snayper 2: Tungus" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 May 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 May 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 May 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 May 2012
TV series release schedule
