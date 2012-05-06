В 1 сезоне сериала «Снайпер-2: Тунгус» между СССР и фашистской Германией ведутся ожесточенные бои. Советские солдаты гибнут тысячами, и руководству войск необходим какой-то козырь, чтобы предугадать действия врага и преломить ход войны. Документ, способный помочь в этом деле, действительно существует: как раз недавно Гитлер проработал новые директивы, которые еще не доставлены в руки генерала Шернера. У советских разведчиков есть редкий шанс перехватить перевозящего их майора Данста и заполучить бумаги. На это задание отправляют опытного стрелка Кононова по прозвищу Тунгус. Сопровождать его должны четыре юные снайперши, для которых это задание станет первым.