В 1 сезоне сериала «Ателье счастья» Светлана производила впечатление счастливой женщины, но предательство мужа и увольнение выбили ее из колеи. Главная героиня узнала, что супруг долгое время изменял ей с экс-коллегой, а затем и вообще исчез, забрав деньги, которые Света копила на образование сына. По совету подруги женщина решила открыть пошивочное ателье. Внезапно появился первый заказчик – друг детства Игорь. Он начал активно ухаживать за Светланой. Мужчина производил впечатление уверенного в себе и надежного человека. Кроме того, Света считала, что ее сыну нужно мужское влияние...