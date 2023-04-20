Menu
Atele schastya 2023, season 1

Atele schastya season 1 poster
Ателье счастья
Сезон 1
Season premiere 20 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Atele schastya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ателье счастья» Светлана производила впечатление счастливой женщины, но предательство мужа и увольнение выбили ее из колеи. Главная героиня узнала, что супруг долгое время изменял ей с экс-коллегой, а затем и вообще исчез, забрав деньги, которые Света копила на образование сына. По совету подруги женщина решила открыть пошивочное ателье. Внезапно появился первый заказчик – друг детства Игорь. Он начал активно ухаживать за Светланой. Мужчина производил впечатление уверенного в себе и надежного человека. Кроме того, Света считала, что ее сыну нужно мужское влияние...

"Atele schastya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 April 2023
TV series release schedule
