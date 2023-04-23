В 1 сезоне сериала «Амитивилль: История происхождения» Амитивилль снискал печальную славу во всем мире после зловещей истории в особняке Hight Hopes – доме, где американский преступник Рональд Дефео жестоко расправился со всей своей семьей. Авторы документального проекта пытаются отделить правду от вымысла и исследуют истины, которые стоят за легендами, многочисленными произведениями, созданными по мотивам этой истории, и публикациями в средствах массовой информации. Даже спустя четыре десятка лет мрачная и таинственная история дома с призраками волнует общественность.