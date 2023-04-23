Menu
Amityville: An Origin Story 2023, season 1

Amityville: An Origin Story season 1 poster
Amityville: An Origin Story
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Amityville: An Origin Story" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Амитивилль: История происхождения» Амитивилль снискал печальную славу во всем мире после зловещей истории в особняке Hight Hopes – доме, где американский преступник Рональд Дефео жестоко расправился со всей своей семьей. Авторы документального проекта пытаются отделить правду от вымысла и исследуют истины, которые стоят за легендами, многочисленными произведениями, созданными по мотивам этой истории, и публикациями в средствах массовой информации. Даже спустя четыре десятка лет мрачная и таинственная история дома с призраками волнует общественность.

Series rating

6.3
Rate 13 votes
"Amityville: An Origin Story" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Haunting
Season 1 Episode 1
23 April 2023
The Crime
Season 1 Episode 2
30 April 2023
The Big Time
Season 1 Episode 3
7 May 2023
The Feedback Loop
Season 1 Episode 4
14 May 2023
TV series release schedule
