Placsa 2023, season 1

Placsa season 1 poster
Placsa 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Placsa" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Плакса» главный герой постарался дать своим детям самое лучшее, но однажды остался без работы и столкнулся с большими финансовыми трудностями. Он перевез своих детей-подростков в Новоморск к матери. После привилегированной гимназии на Рублевке Маше тяжело свыкнуться с местными обычаями и бытом провинциального учебного заведения. Местные преподаватели предпочитают игнорировать школьные проблемы, а сверстники Маши начинают издеваться над ней. Травля становится еще более жесткой, когда Маша влюбляется в молодого человека главной бунтарки Крис и собирает свою группу под названом «Плакса».

Series rating

7.8
Rate 15 votes
Placsa List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 October 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 October 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
26 October 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
2 November 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
9 November 2023
TV series release schedule
