В 1 сезоне сериала «Плакса» главный герой постарался дать своим детям самое лучшее, но однажды остался без работы и столкнулся с большими финансовыми трудностями. Он перевез своих детей-подростков в Новоморск к матери. После привилегированной гимназии на Рублевке Маше тяжело свыкнуться с местными обычаями и бытом провинциального учебного заведения. Местные преподаватели предпочитают игнорировать школьные проблемы, а сверстники Маши начинают издеваться над ней. Травля становится еще более жесткой, когда Маша влюбляется в молодого человека главной бунтарки Крис и собирает свою группу под названом «Плакса».