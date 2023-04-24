Menu
O chem govoryat muzhchiny: Prostye udovolstviya season 1 watch online

O chem govoryat muzhchiny: Prostye udovolstviya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows O chem govoryat muzhchiny: Prostye udovolstviya Seasons Season 1

О чем говорят мужчины: Простые удовольствия 18+
Title Сезон 1
Season premiere 24 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 56 minutes
"O chem govoryat muzhchiny: Prostye udovolstviya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» в центре событий оказываются четверо мужчин, которые давно дружат, часто влипают в курьезные ситуации, любят порассуждать на вечные темы и вдоволь поспорить друг с другом о простом и сложном. Они охотно говорят об особенностях мужского подсознания, обсуждают женскую дружбу, первую влюбленность и талант искренне радоваться каждому прожитому дню. Леша, Камиль, Саша и Слава прогуливаются по центру Москвы и беседуют о том, как вкрутить лампочку так, чтобы она осталась довольна, о чем свидетельствуют откровенные фотоснимки в соцсетях и что такое чевапчичи.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
"O chem govoryat muzhchiny: Prostye udovolstviya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 May 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 May 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 May 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
29 May 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
5 June 2023
TV series release schedule
