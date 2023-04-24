В 1 сезоне сериала «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» в центре событий оказываются четверо мужчин, которые давно дружат, часто влипают в курьезные ситуации, любят порассуждать на вечные темы и вдоволь поспорить друг с другом о простом и сложном. Они охотно говорят об особенностях мужского подсознания, обсуждают женскую дружбу, первую влюбленность и талант искренне радоваться каждому прожитому дню. Леша, Камиль, Саша и Слава прогуливаются по центру Москвы и беседуют о том, как вкрутить лампочку так, чтобы она осталась довольна, о чем свидетельствуют откровенные фотоснимки в соцсетях и что такое чевапчичи.