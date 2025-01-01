В 1-м сезоне сериала «Жизнь Клима Самгина» история начинается в 1877 году. В семье интеллигента Ивана Самгина появляется сын, которого отец окрестил Климом. Такое необычное имя сразу сделало главного героя объектом для шуток со стороны сверстников. Самгин-младший всегда хотел выделяться и умел произвести впечатление на окружающих. В 1894 году Клим поступил в гимназию и разочаровался в представительницах слабого пола. А спустя год отправился на учебу в Петербург. Там он познакомился с Туробоевым и своим старшим братом Димой. Они активно поддерживали революцию. Выяснив, что Фима ждет от него ребенка, Клим отправился назад в Москву.