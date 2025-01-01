Menu
Zhizn Klima Samgina 1988, season 1

Zhizn Klima Samgina season 1 poster
Жизнь Клима Самгина 12+
Title Сезон 1
Season premiere 29 March 1988
Production year 1988
Number of episodes 14
Runtime 16 hours 20 minutes
"Zhizn Klima Samgina" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Жизнь Клима Самгина» история начинается в 1877 году. В семье интеллигента Ивана Самгина появляется сын, которого отец окрестил Климом. Такое необычное имя сразу сделало главного героя объектом для шуток со стороны сверстников. Самгин-младший всегда хотел выделяться и умел произвести впечатление на окружающих. В 1894 году Клим поступил в гимназию и разочаровался в представительницах слабого пола. А спустя год отправился на учебу в Петербург. Там он познакомился с Туробоевым и своим старшим братом Димой. Они активно поддерживали революцию. Выяснив, что Фима ждет от него ребенка, Клим отправился назад в Москву.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
"Zhizn Klima Samgina" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Детство
Season 1 Episode 1
29 March 1988
Юность
Season 1 Episode 2
30 March 1988
Петербург
Season 1 Episode 3
31 March 1988
Провинция
Season 1 Episode 4
5 April 1988
Москва
Season 1 Episode 5
7 April 1988
Перед выбором
Season 1 Episode 6
8 April 1988
Одиночество
Season 1 Episode 7
12 April 1988
Воскресение
Season 1 Episode 8
13 April 1988
Восстание
Season 1 Episode 9
14 April 1988
Баррикада
Season 1 Episode 10
15 April 1988
Радение
Season 1 Episode 11
18 April 1988
За границей
Season 1 Episode 12
19 April 1988
Зрелость
Season 1 Episode 13
20 April 1988
Распад
Season 1 Episode 14
21 April 1988
TV series release schedule
