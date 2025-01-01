Menu
Dni hirurga Mishkina 1977, season 1

Дни хирурга Мишкина 0+
Title Сезон 1
Season premiere 25 January 1977
Production year 1977
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 30 minutes
Талантливый хирург Евгений Львович Мишкин работает в больнице крохотного городка Хатуницы. Его призвание — лечить людей. Работа фактически является смыслом жизни Мишкина. Он не ищет материальных благ, наград, почётных званий, даже выстраивание карьеры его не интересует. Пациенты важнее всего остального. Жена Евгения Львовича, по образованию искусствовед, не понимает такого образа жизни и рвётся обратно в Москву. Конфликт в семье зреет давно, но теперь он готов вылиться в решительные шаги. Супруга ставит вопрос ребром: муж должен выбрать семью или работу. В больницу поступает новый пациент, это сложный случай. Евгений Львович разработал уникальную методику хирургического вмешательства позволяющую помочь даже в таких обстоятельствах. Ученики и коллеги Мишкина защищают докторские диссертации, описывая в теории практические методы талантливого доктора. Только самому хирургу нет никакого дела до учёных степеней, в это время он спасает жизни.
 

6.8
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 January 1977
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 January 1977
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 January 1977
