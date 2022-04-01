Menu
Yuan lai shi lao shi a! season 1 watch online

Yuan lai shi lao shi a! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Yuan lai shi lao shi a! Seasons Season 1

Yuan lai shi lao shi a! 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 40
Runtime 30 hours 0 minute
"Yuan lai shi lao shi a! " season 1 description

Сян Даннай блистал на центральных каналах и главных сценах страны, но дурной характер и обвинения в плагиате в итоге сделали свое дело. Когда карьера известного певца начала клониться к закату, его менеджер проворачивает небывалую по своей дерзости аферу. Он убеждает звезду подписать контракт на якобы музыкальное реалити-шоу, где Даннай должен учить музыке молодые дарования. На деле это оказывается обычный трудовой договор на место школьного учителя музыки. Музыкант с энтузиазмом берется за новое дело, знакомится с коллегами, но быстро понимает, что вся история с реалити-шоу — ложь. Тем не менее, не имея никакой другой работы, Даннай решает выполнить условия заключенного контракта.
 

Series rating

6.0
Rate 12 votes
"Yuan lai shi lao shi a! " season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
1 April 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
1 April 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
1 April 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
1 April 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
1 April 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
1 April 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
1 April 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
2 April 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
2 April 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
2 April 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
3 April 2022
Episode 17
Season 1 Episode 17
3 April 2022
Episode 18
Season 1 Episode 18
3 April 2022
Episode 19
Season 1 Episode 19
4 April 2022
Episode 20
Season 1 Episode 20
4 April 2022
Episode 21
Season 1 Episode 21
4 April 2022
Episode 22
Season 1 Episode 22
5 April 2022
Episode 23
Season 1 Episode 23
5 April 2022
Episode 24
Season 1 Episode 24
5 April 2022
Episode 25
Season 1 Episode 25
6 April 2022
Episode 26
Season 1 Episode 26
6 April 2022
Episode 27
Season 1 Episode 27
6 April 2022
Episode 28
Season 1 Episode 28
7 April 2022
Episode 29
Season 1 Episode 29
7 April 2022
Episode 30
Season 1 Episode 30
7 April 2022
Episode 31
Season 1 Episode 31
8 April 2022
Episode 32
Season 1 Episode 32
8 April 2022
Episode 33
Season 1 Episode 33
8 April 2022
Episode 34
Season 1 Episode 34
9 April 2022
Episode 35
Season 1 Episode 35
9 April 2022
Episode 36
Season 1 Episode 36
9 April 2022
Episode 37
Season 1 Episode 37
10 April 2022
Episode 38
Season 1 Episode 38
10 April 2022
Episode 39
Season 1 Episode 39
10 April 2022
Episode 40
Season 1 Episode 40
11 April 2022
TV series release schedule
