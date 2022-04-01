Сян Даннай блистал на центральных каналах и главных сценах страны, но дурной характер и обвинения в плагиате в итоге сделали свое дело. Когда карьера известного певца начала клониться к закату, его менеджер проворачивает небывалую по своей дерзости аферу. Он убеждает звезду подписать контракт на якобы музыкальное реалити-шоу, где Даннай должен учить музыке молодые дарования. На деле это оказывается обычный трудовой договор на место школьного учителя музыки. Музыкант с энтузиазмом берется за новое дело, знакомится с коллегами, но быстро понимает, что вся история с реалити-шоу — ложь. Тем не менее, не имея никакой другой работы, Даннай решает выполнить условия заключенного контракта.

