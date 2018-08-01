Банковский служащий Чха Чжу-хёк недоволен своей жизнью: карьера не клеится, дети не дают спать по ночам, а супруга давно не вызывает никаких чувств, кроме раздражения. Отчаявшись, мужчина решает развестись, но по дороге домой автомобиль чудесным образом переносит его на 12 лет назад, в тот самый день, когда он опоздал на свидание со своей первой любовью и встретил будущую жену. Чжу-хёк не упускает шанса всё изменить и просыпается в совсем другом настоящем. Теперь брак идеален, а на работе все относятся к нему с уважением — вот только счастье, кажется, всё же осталось в альтернативной реальности.