Aneun Waipeu season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Aneun Waipeu Seasons Season 1

Season premiere 1 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Aneun Waipeu" season 1 description

Банковский служащий Чха Чжу-хёк недоволен своей жизнью: карьера не клеится, дети не дают спать по ночам, а супруга давно не вызывает никаких чувств, кроме раздражения. Отчаявшись, мужчина решает развестись, но по дороге домой автомобиль чудесным образом переносит его на 12 лет назад, в тот самый день, когда он опоздал на свидание со своей первой любовью и встретил будущую жену. Чжу-хёк не упускает шанса всё изменить и просыпается в совсем другом настоящем. Теперь брак идеален, а на работе все относятся к нему с уважением — вот только счастье, кажется, всё же осталось в альтернативной реальности.

Series rating

7.5
Rate 13 votes
7.7 IMDb
"Aneun Waipeu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 August 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 August 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 August 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
9 August 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 August 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 August 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
22 August 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
23 August 2018
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 August 2018
Episode 10
Season 1 Episode 10
30 August 2018
Episode 11
Season 1 Episode 11
5 September 2018
Episode 12
Season 1 Episode 12
6 September 2018
Episode 13
Season 1 Episode 13
12 September 2018
Episode 14
Season 1 Episode 14
13 September 2018
Episode 15
Season 1 Episode 15
19 September 2018
Episode 16
Season 1 Episode 16
20 September 2018
