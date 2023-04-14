Menu
Waco: The Aftermath 2023, season 1

Waco: The Aftermath

Waco: The Aftermath
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 35 minutes
"Waco: The Aftermath" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Уэйко: Последствия» в центре внимания оказываются люди, пережившие знаменитую катастрофу в Уэйко. Зрители узнают, как сложились судьбы жертв и виновников, а также выживших последователей секты «Ветвь Давида». Эксперты из разных областей права, социологии, психологии и политики разберутся, как Тимоти Маквею удалось продвинуться так далеко в своем безумном начинании и к каким последствиям для всего мира привел его «подвиг». Также сериал расскажет о росте популярности американского ополченческого движения и о предвестниках других печально известных терактов.

Series rating

7.1
12 votes
7.3 IMDb
"Waco: The Aftermath" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Truths and Consequences
Season 1 Episode 1
14 April 2023
A Common Enemy
Season 1 Episode 2
21 April 2023
The Gospel According to Livingstone Fagan
Season 1 Episode 3
28 April 2023
Conspiracy
Season 1 Episode 4
5 May 2023
Reckoning
Season 1 Episode 5
12 May 2023
TV series release schedule
