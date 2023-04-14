В 1 сезоне сериала «Уэйко: Последствия» в центре внимания оказываются люди, пережившие знаменитую катастрофу в Уэйко. Зрители узнают, как сложились судьбы жертв и виновников, а также выживших последователей секты «Ветвь Давида». Эксперты из разных областей права, социологии, психологии и политики разберутся, как Тимоти Маквею удалось продвинуться так далеко в своем безумном начинании и к каким последствиям для всего мира привел его «подвиг». Также сериал расскажет о росте популярности американского ополченческого движения и о предвестниках других печально известных терактов.