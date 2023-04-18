В 1 сезоне сериала «Как разбогатеть» знаменитый эксперт по финансам по имени Рамит Сетхи раскрывает все секреты больших заработков, разумных трат и правильных накоплений. Всю свою жизнь этот человек положил на то, чтобы найти универсальную формулу богатства. Он изучал различные психологические техники, экономические методики и прочие механизмы обретений «красивой жизни». Сетхи доказал, что деньги – всего-навсего социальный конструкт, а их власть над нами ограничивается нашим собственным разумом. Таким образом, лишь поменяв свое отношение к деньгам, можно с легкостью наполнить ими карманы.