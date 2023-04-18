Menu
How to Get Rich 2023, season 1

How to Get Rich season 1 poster
How to Get Rich 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 4 minutes
"How to Get Rich" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Как разбогатеть» знаменитый эксперт по финансам по имени Рамит Сетхи раскрывает все секреты больших заработков, разумных трат и правильных накоплений. Всю свою жизнь этот человек положил на то, чтобы найти универсальную формулу богатства. Он изучал различные психологические техники, экономические методики и прочие механизмы обретений «красивой жизни». Сетхи доказал, что деньги – всего-навсего социальный конструкт, а их власть над нами ограничивается нашим собственным разумом. Таким образом, лишь поменяв свое отношение к деньгам, можно с легкостью наполнить ими карманы.

Series rating

6.2
Rate 12 votes
How to Get Rich List of episodes TV series release schedule
Season 1
Design Your Rich Life
Season 1 Episode 1
18 April 2023
Financial Hot Water
Season 1 Episode 2
18 April 2023
HOA Not Okay
Season 1 Episode 3
18 April 2023
New Cash, Old Problems
Season 1 Episode 4
18 April 2023
Pet Checking Accounts
Season 1 Episode 5
18 April 2023
Mult-Level Marketing Madness
Season 1 Episode 6
18 April 2023
Bills & Wedding Bells
Season 1 Episode 7
18 April 2023
Destination Rich Life
Season 1 Episode 8
18 April 2023
TV series release schedule
