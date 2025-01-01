Menu
Harry Potter 2026, season 1

Harry Potter
Season 1
Title Сезон 1
"Harry Potter" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Гарри Поттер» в семействе Дурслей на Тисовой улице живет приемыш – племянник-сирота по имени Гарри. Родственники относятся к нему без особой нежности, и детство мальчика нельзя назвать счастливым. Но все меняется, когда в дом прилетает сова с письмом для Гарри, а вскоре за ним приходит загадочный незнакомец – великан Хагрид. Выясняется, что родители мальчика были волшебниками и погибли в битве с великим злым колдуном. Теперь Гарри предстоит поступить в школу чародейства и волшебства Хогвартс, чтобы однажды бросить вызов убийце своей семьи. В поезде он знакомится с рыжим мальчиком Роном и очень умной девочкой Гермионой.

