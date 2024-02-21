Menu
The Family Stallone (2023), season 2

The Family Stallone
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Семья Сталлоне» продолжается история о жизни легендарного актера и его родственников. Напомним, в предыдущем сезоне Сильвестр, жена Джен и их три дочери София, Сикстин и Скарлет преодолевали трудности, помогали друг другу, вместе переживая успехи и неудачи. София тревожилась из-за того, что она никогда не добьется успеха, которого достигли ее родители, и это стало мешать ее начинающейся литературной карьере. Тем временем Систин добивается успеха со своим сценарием фильма ужасов.

6.4
Rate 11 votes
Season 1
Season 2
Say Goodbye to Hollywood
Season 2 Episode 1
21 February 2024
My Fair Louis
Season 2 Episode 2
21 February 2024
Matchmaker, Matchmaker
Season 2 Episode 3
21 February 2024
Back Aches and Blind Dates
Season 2 Episode 4
21 February 2024
Uncle Frank is Coming to Town
Season 2 Episode 5
21 February 2024
Keep Punching
Season 2 Episode 6
21 February 2024
A Stallone Family Reunion
Season 2 Episode 7
21 February 2024
Citizen Sly
Season 2 Episode 8
21 February 2024
When in Rome
Season 2 Episode 9
21 February 2024
That's Amore
Season 2 Episode 10
21 February 2024
