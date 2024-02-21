Во 2-м сезоне сериала «Семья Сталлоне» продолжается история о жизни легендарного актера и его родственников. Напомним, в предыдущем сезоне Сильвестр, жена Джен и их три дочери София, Сикстин и Скарлет преодолевали трудности, помогали друг другу, вместе переживая успехи и неудачи. София тревожилась из-за того, что она никогда не добьется успеха, которого достигли ее родители, и это стало мешать ее начинающейся литературной карьере. Тем временем Систин добивается успеха со своим сценарием фильма ужасов.