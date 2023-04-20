Menu
Vyzov. O filme, pokorivshem kosmos season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Vyzov. O filme, pokorivshem kosmos Seasons Season 1

Вызов. О фильме, покорившем космос 12+
Title Сезон 1
Season premiere 20 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 1 hour 30 minutes
"Vyzov. O filme, pokorivshem kosmos" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Вызов. О фильме, покорившем космос» зрители увидят уникальные закадровые съемки и дополнительные материалы, посвященные процессу создания фильма «Вызов». Это первая в истории художественная кинолента, снятая на МКС, в настоящей невесомости. Актриса Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль женщины-хирурга, прошла полный курс подготовки к полету и преодолела немало испытаний, которые не выпадали на долю ни одного другого актера. В документалку войдут интервью с ней и ее коллегами, а также с режиссером и идейным вдохновителем проекта – Климом Шипенко. Съемочная группа ответит на самые актуальные вопросы о фильме.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
"Vyzov. O filme, pokorivshem kosmos" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 April 2023
Серия 6
Season 1 Episode 4
6 May 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
13 May 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 May 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
27 May 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
3 June 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
10 June 2023
