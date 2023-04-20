В 1-м сезоне сериала «Вызов. О фильме, покорившем космос» зрители увидят уникальные закадровые съемки и дополнительные материалы, посвященные процессу создания фильма «Вызов». Это первая в истории художественная кинолента, снятая на МКС, в настоящей невесомости. Актриса Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль женщины-хирурга, прошла полный курс подготовки к полету и преодолела немало испытаний, которые не выпадали на долю ни одного другого актера. В документалку войдут интервью с ней и ее коллегами, а также с режиссером и идейным вдохновителем проекта – Климом Шипенко. Съемочная группа ответит на самые актуальные вопросы о фильме.