Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nam ne zhit drug bez druga 2023, season 1

Nam ne zhit drug bez druga season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nam ne zhit drug bez druga Seasons Season 1

Нам не жить друг без друга 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Nam ne zhit drug bez druga" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Нам не жить друг без друга» Сережа и Катя неразлучны со школы и вместе поступают в университет. Но там девушка встречает другого парня – Никиту. Она понимает, что именно к нему она впервые испытывает настоящее взрослое чувство. Брошенный Сергей и бывшая девушка Никиты Вероника не могут позволить им быть счастливыми. Проходят годы, Сергей строит карьеру, но все еще не забывает обиду. Он подстраивает все так, что Катю обвиняют в тяжком преступлении. А помочь ей может Вероника, но та выдвигает одно условие: девушка окажется на свободе, только если бросит Никиту, ничего ему не объясняя.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Nam ne zhit drug bez druga" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more