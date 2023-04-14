В 1 сезоне сериала «Нам не жить друг без друга» Сережа и Катя неразлучны со школы и вместе поступают в университет. Но там девушка встречает другого парня – Никиту. Она понимает, что именно к нему она впервые испытывает настоящее взрослое чувство. Брошенный Сергей и бывшая девушка Никиты Вероника не могут позволить им быть счастливыми. Проходят годы, Сергей строит карьеру, но все еще не забывает обиду. Он подстраивает все так, что Катю обвиняют в тяжком преступлении. А помочь ей может Вероника, но та выдвигает одно условие: девушка окажется на свободе, только если бросит Никиту, ничего ему не объясняя.