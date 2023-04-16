В 1 сезоне сериала «Крутые меры» в центре событий оказываются два родных брата – Егор и Кирилл Морозовы. Старший – капитан спецназа, сражающийся за свою страну в горячих точках, а младший – «успешный бизнесмен», скрывающий за своим предпринимательством незаконный доход и целую ОПГ под своим руководством. Когда Егор возвращается на гражданку, он едва успевает повидаться с Кириллом: младшего брата убивают конкуренты «по бизнесу». Сперва бывший военный хочет отомстить за его гибель своими силами, но вскоре он понимает, что правильнее будет действовать по закону. Морозов находит место оперативника в местной полиции.