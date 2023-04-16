Menu
Krutye mery season 1 watch online

Krutye mery season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Krutye mery Seasons Season 1

Крутые меры 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Krutye mery" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Крутые меры» в центре событий оказываются два родных брата – Егор и Кирилл Морозовы. Старший – капитан спецназа, сражающийся за свою страну в горячих точках, а младший – «успешный бизнесмен», скрывающий за своим предпринимательством незаконный доход и целую ОПГ под своим руководством. Когда Егор возвращается на гражданку, он едва успевает повидаться с Кириллом: младшего брата убивают конкуренты «по бизнесу». Сперва бывший военный хочет отомстить за его гибель своими силами, но вскоре он понимает, что правильнее будет действовать по закону. Морозов находит место оперативника в местной полиции.

Series rating

7.7
Rate 15 votes
"Krutye mery" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 April 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 April 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 April 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 April 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 April 2023
TV series release schedule
