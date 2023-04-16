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Крутые меры 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Крутые меры
Киноафиша Сериалы Крутые меры Сезоны Сезон 1

Крутые меры 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крутые меры»

В 1 сезоне сериала «Крутые меры» в центре событий оказываются два родных брата – Егор и Кирилл Морозовы. Старший – капитан спецназа, сражающийся за свою страну в горячих точках, а младший – «успешный бизнесмен», скрывающий за своим предпринимательством незаконный доход и целую ОПГ под своим руководством. Когда Егор возвращается на гражданку, он едва успевает повидаться с Кириллом: младшего брата убивают конкуренты «по бизнесу». Сперва бывший военный хочет отомстить за его гибель своими силами, но вскоре он понимает, что правильнее будет действовать по закону. Морозов находит место оперативника в местной полиции.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Крутые меры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 апреля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 апреля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 апреля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 апреля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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