#BringBackAlice 2023, season 1

#BringBackAlice season 1 poster
Season premiere 14 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 54 minutes
"#BringBackAlice" season 1 description

В 1 сезоне сериала «#ВернитеЭлис» сообщество Три-Сити шокировано исчезновением юной наследницы популярной и влиятельной семьи – Алисии Стюарт. После года интенсивных поисков подросток найден при загадочных обстоятельствах. К сожалению, интернет-кумир и девушка «из хорошей семьи» почти ничего не помнит о произошедшем. По обрывкам информации, тревожным воспоминаниям и фрагментарным озарениям она пытается восстановить прошлое. Но ее версия оказывается слишком фантастической, чтобы полиция или общественность могли в нее поверить. Постепенно в глазах людей Алисия превращается из жертвы в обманщицу.

Series rating

5.7
Rate 12 votes
"#BringBackAlice" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Odcinek 1
Season 1 Episode 1
14 April 2023
Odcinek 2
Season 1 Episode 2
14 April 2023
Odcinek 3
Season 1 Episode 3
21 April 2023
Odcinek 4
Season 1 Episode 4
28 April 2023
Odcinek 5
Season 1 Episode 5
5 May 2023
Odcinek 6
Season 1 Episode 6
12 May 2023
TV series release schedule
