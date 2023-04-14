В 1 сезоне сериала «#ВернитеЭлис» сообщество Три-Сити шокировано исчезновением юной наследницы популярной и влиятельной семьи – Алисии Стюарт. После года интенсивных поисков подросток найден при загадочных обстоятельствах. К сожалению, интернет-кумир и девушка «из хорошей семьи» почти ничего не помнит о произошедшем. По обрывкам информации, тревожным воспоминаниям и фрагментарным озарениям она пытается восстановить прошлое. Но ее версия оказывается слишком фантастической, чтобы полиция или общественность могли в нее поверить. Постепенно в глазах людей Алисия превращается из жертвы в обманщицу.