Season premiere 14 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 21
Runtime 8 hours 24 minutes
В 1 сезоне сериала «Покемон. Горизонты» в регионе Плато в простой небогатой семье живет девушка по имени Лейк. Она мечтает стать тренером покемонов, несмотря на то что никто в ее роду прежде этим не занимался. Вопреки всем обстоятельствам она приезжает в Канто и поступает в знаменитую школу-интернат для юных тренеров. Теперь ей предстоит заполнить свой первый покебол, но она все еще не может определиться, с каким из многочисленных покемонов она готова работать в паре. Девушка знакомится со своим однокурсником Андреем, который уже имеет некоторый опыт в этом деле. Он становится ее лучшим другом и опасным конкурентом.

7.4
Rate 15 votes
The Pendant It All Started With, Part 1
Season 1 Episode 1
14 April 2023
The Pendant It All Started With, Part 2
Season 1 Episode 2
14 April 2023
As Long As I'm With Nyahoja
Season 1 Episode 3
21 April 2023
A Passed-Down Treasure
Season 1 Episode 4
28 April 2023
I Found You, Hogator
Season 1 Episode 5
5 May 2023
The Ancient Monster Ball
Season 1 Episode 6
12 May 2023
Special Training! With Captain Pikachu
Season 1 Episode 7
19 May 2023
The Mysterious Door That Won't Open
Season 1 Episode 8
26 May 2023
Arrival in The Paldean Region!
Season 1 Episode 9
2 June 2023
Nemo, Colza and Then
Season 1 Episode 10
9 June 2023
The Oliva's Forest
Season 1 Episode 11
16 June 2023
The Future I Choose
Season 1 Episode 12
23 June 2023
A Sudden Picnic
Season 1 Episode 13
14 July 2023
Fly! Kaiden!!
Season 1 Episode 14
21 July 2023
It's Someone You Can't See! Whosawhatsit?
Season 1 Episode 15
28 July 2023
As Long As I'm With Kuwassu
Season 1 Episode 16
4 August 2023
Kaiden and Hogator: Secret Training!
Season 1 Episode 17
11 August 2023
Flying Pikachu, Soaring High!
Season 1 Episode 18
18 August 2023
The Truth About Mawhip
Season 1 Episode 19
25 August 2023
Kabu's Battle Training
Season 1 Episode 20
1 September 2023
The Lonely Mibrim
Season 1 Episode 21
8 September 2023
