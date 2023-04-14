В 1 сезоне сериала «Покемон. Горизонты» в регионе Плато в простой небогатой семье живет девушка по имени Лейк. Она мечтает стать тренером покемонов, несмотря на то что никто в ее роду прежде этим не занимался. Вопреки всем обстоятельствам она приезжает в Канто и поступает в знаменитую школу-интернат для юных тренеров. Теперь ей предстоит заполнить свой первый покебол, но она все еще не может определиться, с каким из многочисленных покемонов она готова работать в паре. Девушка знакомится со своим однокурсником Андреем, который уже имеет некоторый опыт в этом деле. Он становится ее лучшим другом и опасным конкурентом.