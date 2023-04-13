Menu
Kinoafisha TV Shows Lyubov vo vsem vinovata Seasons Season 1

Любовь во всем виновата 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Любовь во всем виновата» в центре событий оказывается умная и целеустремленная девушка по имени Марина, которая нежданно-негаданно становится жертвой предательства самого близкого человека. Ее избранник и коллега Андрей присваивает себе проект, над которым она трудилась много месяцев. В итоге ему достается контракт на много миллионов, а ей – увольнение. В слезах и разочаровании Марина уезжает из Москвы в родной провинциальный городок. Бывший школьный казанова Стас обвиняет ее в том, что она стала «столичной фифой». Но вскоре они оба понимают, что их представления друг о друге давно устарели.

4.7
Rate 14 votes
4.8 IMDb
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 April 2023
TV series release schedule
