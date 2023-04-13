В 1 сезоне сериала «Любовь во всем виновата» в центре событий оказывается умная и целеустремленная девушка по имени Марина, которая нежданно-негаданно становится жертвой предательства самого близкого человека. Ее избранник и коллега Андрей присваивает себе проект, над которым она трудилась много месяцев. В итоге ему достается контракт на много миллионов, а ей – увольнение. В слезах и разочаровании Марина уезжает из Москвы в родной провинциальный городок. Бывший школьный казанова Стас обвиняет ее в том, что она стала «столичной фифой». Но вскоре они оба понимают, что их представления друг о друге давно устарели.