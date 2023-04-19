Menu
Russian
Doroga k schastyu 2023, season 1

Doroga k schastyu season 1 poster
Дорога к счастью 12+
Title Сезон 1
Season premiere 19 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Doroga k schastyu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дорога к счастью» молодая девушка Анна Калинина живет одной мечтой – стать врачом. Но поступить в мединститут с первого раза ей не удается, а ее старенькой бабушке очень нужны деньги, поэтому, готовясь к следующему году экзаменов, девушка устраивается на подработку на почту. За ней ухаживает соседский паренек Николай – сын местного бизнесмена Матвея Волкова. Однако Аня даже не смотрит в его сторону. Однажды в город приезжает погостить к другу курсант Академии МЧС Артем. Между ним и Аней сразу пробегает искра, но судьба разлучает влюбленных уже через три дня. Они обещают встретиться снова…

Series rating

6.0
Rate 13 votes
"Doroga k schastyu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 April 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 April 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 April 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
24 April 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
24 April 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
25 April 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
25 April 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
26 April 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
26 April 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
27 April 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
27 April 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
28 April 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
28 April 2023
