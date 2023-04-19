В 1 сезоне сериала «Дорога к счастью» молодая девушка Анна Калинина живет одной мечтой – стать врачом. Но поступить в мединститут с первого раза ей не удается, а ее старенькой бабушке очень нужны деньги, поэтому, готовясь к следующему году экзаменов, девушка устраивается на подработку на почту. За ней ухаживает соседский паренек Николай – сын местного бизнесмена Матвея Волкова. Однако Аня даже не смотрит в его сторону. Однажды в город приезжает погостить к другу курсант Академии МЧС Артем. Между ним и Аней сразу пробегает искра, но судьба разлучает влюбленных уже через три дня. Они обещают встретиться снова…