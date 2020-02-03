В 1 сезоне сериала «МакМиллионы» история начинается в 1990-е годы. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на пике мировой популярности ищет новые способы пиара своей продукции, чтобы не сбавлять темп. Свою идею предлагает некий загадочный «дядя Джерри» – таинственный вдохновитель, который придумывает играть с посетителями ресторанов в «Монополию». Каждому товару соответствует фишка, которую можно вывести на поле и разыграть. Некоторые ходы приносят людям приятные призы. Однако выясняется, что в придуманной «дядюшкой» схеме есть незаметная лазейка для нелегального оттока огромных капиталов из самой сети.