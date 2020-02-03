Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

McMillion$ 2020, season 1

McMillion$ season 1 poster
Kinoafisha TV Shows McMillion$ Seasons Season 1

McMillion$ 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"McMillion$" season 1 description

В 1 сезоне сериала «МакМиллионы» история начинается в 1990-е годы. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на пике мировой популярности ищет новые способы пиара своей продукции, чтобы не сбавлять темп. Свою идею предлагает некий загадочный «дядя Джерри» – таинственный вдохновитель, который придумывает играть с посетителями ресторанов в «Монополию». Каждому товару соответствует фишка, которую можно вывести на поле и разыграть. Некоторые ходы приносят людям приятные призы. Однако выясняется, что в придуманной «дядюшкой» схеме есть незаметная лазейка для нелегального оттока огромных капиталов из самой сети.

Series rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb
"McMillion$" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
3 February 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 February 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
17 February 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
24 February 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 March 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 March 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more