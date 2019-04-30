В 1 сезоне сериала «Комики на грани здравого смысла» в центре событий оказывается необычная четверка артистов разговорного жанра. Все герои – профессиональные комики, не боящиеся каждый день выходить на сцену и делиться со зрителями своими жизненными наблюдениями и чувством юмора. Это вдвойне восхищает, учитывая, что каждый из ребят имеет серьезный диагноз. У всех них есть синдром Аспергера – один из видов аутизма. Это значит, что все четверо испытывают проблемы с общением и восприятием мира, подобно знаменитому Шелдону Куперу из «Теории большого взрыва». Тем не менее у них есть на все свое мнение и заготовленная шутка.