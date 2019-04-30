Menu
On Tour with Asperger's Are Us 2019, season 1

On Tour with Asperger's Are Us 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"On Tour with Asperger's Are Us" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Комики на грани здравого смысла» в центре событий оказывается необычная четверка артистов разговорного жанра. Все герои – профессиональные комики, не боящиеся каждый день выходить на сцену и делиться со зрителями своими жизненными наблюдениями и чувством юмора. Это вдвойне восхищает, учитывая, что каждый из ребят имеет серьезный диагноз. У всех них есть синдром Аспергера – один из видов аутизма. Это значит, что все четверо испытывают проблемы с общением и восприятием мира, подобно знаменитому Шелдону Куперу из «Теории большого взрыва». Тем не менее у них есть на все свое мнение и заготовленная шутка.

7.0
7.1 IMDb
"On Tour with Asperger's Are Us" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
30 April 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 April 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 May 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 May 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 May 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
2 May 2019
