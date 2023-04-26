В 1 сезоне сериала «Плохая мать» в центре событий оказывается овдовевшая в юном возрасте мать-одиночка Ен Сун. Она управляет свинофермой и одна воспитывает своего сына Кан Хо. Она становится для мальчика «плохой матерью» – суровой и требовательной, потому что не хочет, чтобы он вырос без гроша в кармане и стал беспомощным перед несправедливостью этого мира. Благодаря ее дисциплине Кан Хо вырастает и становится известным прокурором. Но он теряет память из-за несчастного случая и снова ударяется в детство. Ен Сун решает повторить для Кан Хо свое суровое воспитание «плохой матери», чтобы вернуть ему воспоминания.