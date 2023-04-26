Menu
The Good Bad Mother 2023, season 1

The Good Bad Mother season 1 poster
The Good Bad Mother
Season premiere 26 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 14
Runtime 16 hours 20 minutes
"The Good Bad Mother" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Плохая мать» в центре событий оказывается овдовевшая в юном возрасте мать-одиночка Ен Сун. Она управляет свинофермой и одна воспитывает своего сына Кан Хо. Она становится для мальчика «плохой матерью» – суровой и требовательной, потому что не хочет, чтобы он вырос без гроша в кармане и стал беспомощным перед несправедливостью этого мира. Благодаря ее дисциплине Кан Хо вырастает и становится известным прокурором. Но он теряет память из-за несчастного случая и снова ударяется в детство. Ен Сун решает повторить для Кан Хо свое суровое воспитание «плохой матери», чтобы вернуть ему воспоминания.

Series rating

8.3
Rate 11 votes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 May 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
4 May 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
10 May 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
11 May 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
17 May 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
18 May 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
24 May 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
25 May 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
31 May 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
1 June 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
7 June 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
8 June 2023
