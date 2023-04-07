Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Detektiv na vse ruki. Devichi sekrety 2023, season 1

Detektiv na vse ruki. Devichi sekrety season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Detektiv na vse ruki. Devichi sekrety Seasons Season 1

Детектив на все руки. Девичьи секреты 12+
Title Сезон 1
Season premiere 7 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 40 minutes
"Detektiv na vse ruki. Devichi sekrety" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Детектив на все руки. Девичьи секреты» во время репетиции в любительском студенческом театре на сцене замертво падает одна из актрис. Коллеги и педагоги Марины в шоке: такая молодая и здоровая девушка, что с ней могло приключиться? Другие актрисы рассказывают, что перед репетицией покойная сделала сама себе привычный укол инсулина. Но прибывшая на место происшествия полиция выясняет, что лекарство было заменено кем-то на редкий смертельный яд. Дело берет следователь Виктор Селиванов. К расследованию, разумеется, подключается его неравнодушная супруга – массажистка Наталья.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
"Detektiv na vse ruki. Devichi sekrety" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more