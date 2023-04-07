В 1 сезоне сериала «Детектив на все руки. Девичьи секреты» во время репетиции в любительском студенческом театре на сцене замертво падает одна из актрис. Коллеги и педагоги Марины в шоке: такая молодая и здоровая девушка, что с ней могло приключиться? Другие актрисы рассказывают, что перед репетицией покойная сделала сама себе привычный укол инсулина. Но прибывшая на место происшествия полиция выясняет, что лекарство было заменено кем-то на редкий смертельный яд. Дело берет следователь Виктор Селиванов. К расследованию, разумеется, подключается его неравнодушная супруга – массажистка Наталья.