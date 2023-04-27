Menu
Na dne 2023, season 1

На дне 18+
Title Сезон 1
Season premiere 27 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"Na dne" season 1 description

В 1 сезоне сериала «На дне» милый и добрый парень по имени Степан воходит из-за решетки по программе УДО. Ему еще 28 лет, и он полон решимости начать жизнь с чистого листа – продать комнату покойной бабки в Нижнем Новгороде, перебраться в столицу и стать элитным сантехником. Но выясняется, что старушка имела свои секреты: она была «кладменом» местного мента, и теперь Степа должен вернуть этому нечестному стражу порядка 2,5 миллиона, которые она где-то спрятала. Кроме того, сам дом, в котором расположено его наследство, того и гляди собираются снести под застройку нового ТЦ. Так бывший зэк становится борцом за права жильцов. 

Series rating

5.3
Rate 13 votes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 May 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
9 May 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
11 May 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 May 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
18 May 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
23 May 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
25 May 2023
