В 1 сезоне сериала «На дне» милый и добрый парень по имени Степан воходит из-за решетки по программе УДО. Ему еще 28 лет, и он полон решимости начать жизнь с чистого листа – продать комнату покойной бабки в Нижнем Новгороде, перебраться в столицу и стать элитным сантехником. Но выясняется, что старушка имела свои секреты: она была «кладменом» местного мента, и теперь Степа должен вернуть этому нечестному стражу порядка 2,5 миллиона, которые она где-то спрятала. Кроме того, сам дом, в котором расположено его наследство, того и гляди собираются снести под застройку нового ТЦ. Так бывший зэк становится борцом за права жильцов.